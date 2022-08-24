محافظ الشرقية يأمر بتطوير مدخل المدينة الصناعية في بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، بإعداد التصور الأمثل لتطوير مدخل المدينة الصناعية ببلبيس ورصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، بالتنسيق مع جمعية مستثمري بلبيس الصناعية بالشكل الذي يليق بالمنطقة باعتبارها من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة ولخدمة المستثمرين والمنشآت الصناعية بها وتوفير الجو الملائم للنهوض بالصناعة وتحسين مستوى الاقتصاد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية التفقدية بمنطقة بلبيس الصناعية عقب ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك للوقوف على احتياجات المنطقة والتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين ووضع الحلول العاجلة لها.

خلق مناخ استثماري جاذب وقوي

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة سعدون

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة سعدون، التي تشمل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الطيران أمام مصنع الجوت بطول 2 كم وبتكلفة 6.5 مليون جنيه، وكذلك أعمال تطوير عدد من الشوارع المنخفضة والداخلية بمنطقة سعدون برصفها ببلاط الإنترلوك، وإقامة بالوات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

شدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بمنطقة سعدون، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.