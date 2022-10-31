رئيس غرفة الصناعات الغذائية: القطاع يستوعب 7 ملايين فرصة عمل واستثمارات بـ500 مليار دولار

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح «الجزايرلي» في بيان صادر عن الغرفة اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم نحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي.

7 ملايين فرصة عمل

ولفت إلى أنَّ قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد عن 500 مليار دولار لعدد 18 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي.

4,2 مليار دولار صادرات القطاع بنمو 19%

وكشف عن وصول قيمة صادرات القطاع إلى 4.2 مليار دولار وحقق نموا العام الماضي بنسبة 19%.

وأكد أنَّ رؤية غرفة الصناعات الغذائية تستند إلى بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام بالسوق المحلية بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا.

وأشار إلى ما شهدناه على مدار السنوات الأخيرة من نقل جميع الشركات الغذائية العالمية قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وتابع، قام الرئيس السيسي بالتصديق على قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، ما كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية ومواني متطورة.

ولفت أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وفي تصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف.

النباتات العطرية والطبية والزيوت والبلطي والتمور المصرية تنافس عالمياً

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففة، ومصنعات السمك البلطي وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة.

وأشار إلى أن استراتيجية الغرفة ودورها في تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية بالعمل على 5 محاور، وهي إدماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير سلاسل القيمة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية اليوم بالملتقي والمعرض الدولي للصناعة بعنوان «نحو تنمية صناعية مستدامة».