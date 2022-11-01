تفاصيل القبض على المتهم بقتل شاب في زهراء المعادي بسبب 75 ألف جنيه

شهدت منطقة زهراء المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، واقعة مأساوية حينما أقدم شاب على قتل ابن عمه بطريقة بشعة بسبب خلافات على مبلغ 75 ألف جنيه.

وكشفت الأجهزة الأمنية لغز الجريمة بعد مرور عدة ساعات من العثور على جثة المجني عليه داخل حقيبة كبيرة مكبلة بالحبال وبها آثار دماء، وجرى نقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث البساتين، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في منطقة زهراء المعادي، وبالفحص الأمني جرى العثور على حقيبة بداخلها لفافة كبيرة بداخلها بطاطين وكيس قمامة بلاستيكي ملفوفة بحبل وعليها آثار دماء لرجل خمسيني، وأن الجثة لذكر يرتدي ملابسه كاملة وبها آثار خنق بواسطة حبل وحروق بالذراعين وكسر وجروح قطعية بالقدمين، وغلق العينين بالصمغ، وجروح قطعية بالرأس، وغلق الفم بلاصق وآثار حروق سجائر بأماكن متفرقة بالجسم.

وبحسب ما وصلت إليها التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، أن المتهم هو ابن عمة الضحية، ونفذ جريمته بدافع الانتقام بسبب خلافات على مبلغ 75 ألف جنيه، وتم ضبطه.

حبس المتهم

تحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن ما جرى بمسرح الجريمة.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني الذي من المتوقع أن يخضع له المتهم فسر المحامي والخبير القانوني محمد حسن، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».