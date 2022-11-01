حبس جواهرجي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيقات في الجيزة.

صاحب محل مجوهرات يتاجر في النقد الأجنبي

وتبين من التحقيقات أن المتهم متخصص بالاتجار في النقد الأجنبي صاحب محل مجوهرات مقيم بالجيزة، واعترف بحيازة مبالغ مالية محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح وتحصيل أموال غير مشروعة.

وبسؤال المتهم عن مصدر المبالغ المالية المضبوطة بحيازته؛ أقر بتحصيله هذه المبالغ من العمالة المغتربة من خلال معارفه بسكان المنطقة محل سكنه بالجيزة.

قانون عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

شرح المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

أوضح أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه تبين أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

القبض على المتهم

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب محل مجوهرات، مقيم بمحافظة الجيزة، حال استقلاله السيارة ملكه، وعثر بداخلها على مبالغ مالية ومحلية وأجنبية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.