والدة ضحية حلوان: المتهم قتل ابني غدرا خلال جلسة صلح

«غدر بيه وقتله، أنا عاوزة حق ابني، ومش عايزه أي حاجة تاني من الدنيا، ده هو كان فرحتي وسندي».. بهذه الكلمات شرحت والدة المجني عليه تفاصيل الجريمة النكراء، التي راح ضحيتها نجلها على يد جاره، الذي أطلق عليه عيار ناري من فرد خرطوش، فاستقرت في صدره وقت أن كان المجني عليه يعاتب المتهم خلال جلسة صلح.

واستعمت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليه خلال جلسة تحقيق أمس، إذ قالت إن المجني عليه كان برفقة زوجته لشراء بعض الاحتياجات المنزلية لمسكن الزوجية، فضايق المتهم زوجة المجني عليه في الطريق أمام المارة، وتوجه زوجها لمعاتبة المتهم على فعله، وكانت في نيته الصلح معه ولكن المتهم تربص بابنها، لينهي حياته بإطلاق عيار ناري بفرد خرطوش عليه، ليسقط على الأرض غارقا في الدماء، ليتوجهوا به إلى المستشفى، مفارقا الحياة.

خلافات قديمة

أشارت والدة المجني عليه، إلى وجود خلاف سابقة بين ابنها والمتهم، وأن المتهم كان دائما يرسل تهديدات للمجني عليه، مصرحة بوجود خلاف بينهما منذ عام مضى، إذ تشاجرالمجني عليه مع المتهم، وكسر ذراع ابنها، متابعة حديثها: «كانوا بيبعتلونا تهديدات على طول، إنهم عاوزين يقتلوه، وبعتولنا كفن وعليه اسمه على أساس إنهم هيموتوه».

قانوني: عقوبة القتل العمد تصل للإعدام

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل العقوبة، كما جاءت في قانون العقوبات المصري، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تجديد حبس المتهم 15 يوما

كان قاضي المعارضات، جدد حبس المتهم صباح اليوم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن استمعت النيابة العامة لأقواله وزعم أن المجني عليه اعتدى عليه بالسباب والشتائم وتطور الأمر بينهما إلى شجار انتهى بوفاة المجني عليه رميًا بالرصاص.