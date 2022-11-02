«تموين السويس»: 16 مجمعا استهلاكيا للبيع بسعر مخفض.. ولا مشكلات في السلع

تشهد محافظة السويس حركة نشيطة، من مديرية التموين، ومباحث التموين، والغرفة التجارية، للعمل على ضبط السوق، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، حيث تتوالى الحملات التى تستهدف الأسواق، كما تتعدد المنافذ الخاصة ببيع السلع بأسعار مخفضة.

جميع السلع التموينية متوافرة فى السويس

قال محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إنه بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، تم توفير مختلف السلع التموينية بالمحافظة، موضحاً أن ما تم توفيره يكفي ويزيد لمدة 4 شهور، مؤكداً أنه ليس لدينا كمحافظة السويس أي مشكلة بالنسبة للسلع التموينية الأساسية.

رقابة مشددة على المخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسويس، أنه بالنسبة للخبز البلدي استخراج 87,5 %، جارٍ تشديد الرقابة على المخابز، حتى تشطيب آخر مخبز بالأحياء، للتأكيد على جودة الرغيف المنتج والحمد لله السويس لها سمعتها في رغيف الخبز حيث يصنفها البعض من أفضل المحافظات إنتاجاً للخبز.

16 مجمعا استهلاكيا لبيع السلع المخفضة

16 مجمعا استهلاكيا تبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه يتم التوجه إلى الشكوى ويتم التحري تفصيلياً ، وعند ثبوت المخالفة يتم تحرير محضر ، وهناك تعاون بين مباحث التموين والمديرية لضبط الأسواق.