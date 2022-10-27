وزير التموين: تشديد الرقابة على كل المنافذ والأسواق لمنع حجب السلع

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجية الوزاري الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كل الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعه على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجية الوزارى ايضا تشديد الرقابة والمتابعه على كافة المنافذ التموينيه والاسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتاكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الادمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان ازالة اسبابها.

كما أكد التوجية الوزارى علي تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية واخرى فرعية بالادارات التموينيه لمتابعه استقرار الحالة التموينيه بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالاسواق والمنافذ التموينيه وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة اسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

كما وجه السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة السيد الاستاذ/ أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعه لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالاسواق واستقرار اسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.