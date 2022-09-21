وكيل وزارة التموين: توريد 277 طن أرز شعير للشون الحكومية في دمياط

قال علي الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن الشون الحكومية تسلمت 277 طن أرز شعير من المزارعين، مناشدا بسرعة التوريد إلى الشون الحكومية بمعدل طن واحد للفدان، وذلك لعدم المخالفة.

حملات تموينية على الأسواق

وفي سياق متصل، شن رجال الرقابة التموينية حملة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، وذلك بالاشتراك ما بين الرقابة التموينية بالمديرية وقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التموين، وأسفرت عن ضبط 46 مخالفة، منها محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الابيض المعبأ، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سكر حر معبأ، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة على ذمة المحضر الخاص.

تحرير عددا من المحاضر

كما تم تحرير محضرين ضد مخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وكذلك 11 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، ومحضرين استخدام أكياس سوداء في تعبئة مواد غذائية لخطورتها على صحة المواطنين.