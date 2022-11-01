«التعليم» تشدد على المدارس إخطارها بالغياب بعد تدني نسب التسجيل الإلكتروني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجل للمديريات التعليمية، بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على قيام المدارس بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب، باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.

الانتهاء من تسجيل الغياب اليومي من أكتوبر

قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، نظرا لتدني نسبة التسجيل الإلكتروني للغياب اليومي، من خلال المدارس علي التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، التنبيه مشددا على جميع المدارس بالمديرية، بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب للطلبة بجميع المراحل التعليمية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2022، والتنبيه على أقسام وإدارات الاحصاء بالإدارات التعليمية والمديرية، بضرورة متابعة نسب التسجيل للمدارس التابعة.