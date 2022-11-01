أبو الغيط أمام القمة العربية بالجزائر: مستمرون في دعم الحكومة الشرعية باليمن

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتابع عن كثب كل التطورات في ليبيا، ونقول إن الأمور تحتاج إلى مزيدٍ من المرونة من كل الأطراف الليبية -وبمساعدةٍ عربية أساساً وهي ممكنة- من أجل تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في القريب، وستستمر الجامعة في متابعة الأمر بكل تجردٍ، واضعةً نصب أعينها هدف تحقيق تطلعات الليبيين على أساس قرارات مجلسكم الموقر.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في القمة العربية، المنعقدة حاليا في الجزائر، وتعرض عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالنسبة لليمن، فلا زال الحوثيون يراوغون ويُعرقلون، ومع ذلك سنستمر في تأييدنا للحكومة الشرعية ودعمها بكل قوة لمصلحة الشعب اليمني، فالتطورات الجارية في اليمن هي أحد أبلغ الأمثلة –للأسف- على التأثير الإقليمي السلبي، بل والمدمر، على الشأن العربي.

واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمته: «نريد لهذه القمة أن تكون، وبحق، قمة لمِّ الشمل، ورأب الصدع، واستجماع الإرادة، وهناك من البشائر والعلامات الإيجابية ما يؤشر لأن هذه القمة سوف تواكب تطلعات الرأي العام العربي وطموحاته في أن يتحول التضامن العربي، وهو راسخ في الشعور والوجدان، إلى برامجِ عملٍ وخططٍ تكاملية يلمسها المواطن في حياته ويشعر بها في معاشه».