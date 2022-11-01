أبو الغيط أمام القمة العربية بالجزائر: منطقتنا ضحية لآثار التغير المناخي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية المقامة حاليا في الجزائر، تلتئم بعد ثلاثة أعوام من انقطاعٍ فرضته ظروف جائحة كورونا، وأحسب أن انعقاد القمة جاء في وقته، إذ أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة منذ عقود، وما ترتبه هذه التغيرات في الظروف الدولية من تبعات هائلة على الشعوب والدول عبر العالم، يجعل القمة ضرورةً واجبة، وفرصة سانحة لكي نرتب أوراقنا.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر، المقامة حاليا، وتعرض عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نناقش قضايانا ومواقفنا العربية في عالمٍ تتحرك أحداثه في سيولة مخيفة وتتوالى أزماته في تتابع مروِّع، موضحًا أن المنطقة العربية، شئنا أم أبينا، تقع في قلب الأزمات فهي، من ناحية، ركيزةٌ أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، ومن ناحية أخرى، هي ضحية أولى للتغير المناخي وآثاره المُدمرة، من حيث الجفاف وغيره.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من ناحية ثالثة، تُعاني المنطقة من تهديد خطير لأمنها الغذائي، كما تقع غالبية دولُها في نطاق الفقر المائي، فضلاً عما تواجهه بعض دولها من تصرفات غير قانونية من جانب جيرانها من شأنها تعريض أمنها المائي للخطر.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.