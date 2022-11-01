رئيس «عدم الانحياز» أمام القمة العربية بالجزائر: نسعى لتنظيم مؤتمر للحركة مارس المقبل

قال إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إن المنظمة تأسست بعد الأمم المتحدة، وأنه تولى رئاستها منذ عام 2008، ويعمل على بذل الجهود من أجل الجميع، وجرى تمديد مدة الرئاسة تقديرا للجهود المبذولة، لافتا إلى أن أذربيجان قامت بالعديد من المبادرات من أجل مساعدة الدول وحشد الموارد من أجل تجاوز أزمة كورونا.

الدول المتقدمة عانت الأمرين من جائحة كورونا

وأوضح «علييف» خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر، والمذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد من الدول المتقدمة عانت الأمرين من جائحة كورونا، وقامت بلاده بتوفير الدعم اللازم من أجل توزيع اللقاحات مع العمل على تنظيم مؤتمر حركة عدم الانحياز خلال مارس المقبل.

المنظمة تسعى لوضع حد المشكلات الحالية

وأشار رئيس جمهورية أذربيجان، إلى أن المنظمة تسعى لوضع حد المشكلات الحالية، ولا يجب أن يكون هناك مقياسيان في التعاملات الدولية، ووضعت أذربيجان حدا للحرب واستعملت حق الدفاع عن نفسها وتمكنت من محاربة أرمينيا لتحرير الأراضي، وهناك أكثر من 10 آلالاف كم جرى تدميرها، وتضمنت المتاحف والمدن خلال مرحلة الاحتلال، والآن نسترجع القرى والمدن في إطار برنامج التدشين والبناء.