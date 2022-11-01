رئيس الجزائر أمام القمة العربية: اجتماعنا فرصة لدفع مسار التكامل العربي

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن اقتران موعد انعقاد القمة العربية الـ 31 في دورتها العادية، مع ثورة الفاتح من نوفمبر المظفرة، يشكل مبعث فخر وأمل كبير لدى دولة الجزائر.

تجديد مسار التكامل العربي

وأضاف تبون خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31، المقامة حاليا في الجزائر، وتبثها قناة «القاهرة الإخبارية»: «مبعث فخر وأمل كبير، فخر باستحضار والتفاف الأشقاء العرب كغيرهم من أحرار العالم حول ثورة الشعب الجزائري المجيدة للدفاع عن قضيته العادلة، وأمل أن نتمكن جميعا من استحضار القيم لمواجهة التحديات الوجودية التي تهدد أمن واستقرار شعوبنا ودولنا، إن لقاءنا اليوم يمثل فرصة لتجديد التمسك الجماعي للمبادئ والأهداف التي تأسست من أجلها منظمتنا العربية وتعلقت بها آمال شعوبنا ومحطة مهمة لدفع متجدد لمسار التكامل العربي لذا نتطلع بثقة عالية إلى النتائج الإيجابية والمثل التي تتوج بناقشات تشهدها قمتنا خاصة في إطار الجلسة التشاورية من أجل تجديد الروح التوافقية الجماعية واتخاذ القرارات الضرورية لرفع التحديات المفروضة على أمتنا في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموي».

ختام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية

واختتم حديثه في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في يومها الأول: «وفقنا الله جميعا وسدد خطانا جميعا لما فيه الخير والتقدم لشعوبنا وبلداننا».