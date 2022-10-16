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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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أبو الغيط يتجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون

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سحر المكاوى
10:29 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
أمين عام جامعة الدول العربية

أمين عام جامعة الدول العربية

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط القاهرة متجهًا إلى الجزائر، صباح اليوم، وذلك على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة؛ لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معًا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

لقاء بين أبو الغيط وتبون

وأضاف أنّه من المنتظرأن تشهد الزيارة لقاء لأمين عام الجامعة  أحمد أبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يهدف إستعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة علي جدول أعمالها.

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بقلم سحر المكاوى