أبو الغيط في القمة العربية بالجزائر: بعض دولنا تعيش أوضاعا تهدد وجودها

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع العالمية تفاقم متاعب دولنا، فهي تداهم المنطقة العربية وهي لم تخرج بعد من واحدةٍ من أخطر الأزمات والتحديات في تاريخها الحديث، ولقد مرّ على المنطقة عِقدٌ صعب، ولا زالت بعضُ دولِنا تعيش أوضاعاً لا تُهدد فقط أمنها واستقرارها، بل وجودها ذاته، وذلك خلال كلمته في القمة العربية في الجزائر، المقامة حاليا، وتعرض على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «أبو الغيط»، أنه لا زالت الدولة الوطنية ذات السيادة والاستقلال والقرار المستقل، تتعرض لهجمة شرسة في بعض أركان منطقتنا من الإرهاب والميلشيات والجماعات المسلحة وأيضاً من أطراف غير عربية، في جوار الإقليم العربي، تُحرض وتُمارس تدخلاتٍ غير حميدة في المجتمعات العربية بهدف بسط النفوذ والهيمنة، موضحًا أن الدفاع عن الدولة الوطنية، دولة المواطنة وحكم القانون التي لا يكون ولاء مواطنيها سوى لعلمها ومصالحها وعروبتها، هو دفاع عن مستقبلنا جميعاً.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «هذه الصراعات الدامية التي تُدمي قلب الأمة، هي تهديد لنا جميعا، وإنني أناشدكم، زعماء الأمة وقادتها، ألا تتركوا هذه الجراح النازفة تأتي على حاضر الأمة ومستقبلها».