«التعليم» تحدد الطلاب المسموح لهم تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجَّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن مشروع ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023، والطلاب المسموح لهم تحرير استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي، يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى المديرية من فصلين دراسين (فصل دراسي أول - فصل دراسي ثانٍ) والدور الثاني الراسبين بالدور الأول.

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضافت المديريات التعليمية، في خطابها، أنه يؤدي تلاميذ الصف الثالث الإعدادي نظاميون ومنازل امتحانات تحريريا في نهاية كل فصل دراسي أول وثانٍ على مستوى المديرية وتحدد مواعيد الامتحانات بمعرفة المديرية ويعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين في الدور الأول في المواد التي رسبوا فيها أو تغيبوا عنها في المنهج، الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول يؤدون الامتحان في المواد التي تغيبوا عنها مع امتحان الفصل الدراسي الثاني، والطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول يؤدون الامتحان في المواد التي تغيبوا عنها مع امتحان الدور الثاني.

وأضافت المديريات أن الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين بعذر مقبول يؤدون الامتحان في المواد التي تغيبوا عنها في المنهج كاملا مع امتحان الدور الثاني.

الطلاب المسموح لهم تحرير استمارة الامتحانات للشهادة الإعدادية

- الطلاب النظاميون والمقيدون في الصف الثالث الإعدادي هذا العام 2022-2023 بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والرسمية لغات والرياضية والمعاقة والخاصة بمصر والتي تشرف عليها الإدارة التعليمية.

- طلاب منازل: يسمح للراغبين في التقدم للامتحان من الخارج (منازل) من إحدى الفئات التالية: - من سبق دخوله العام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عام 2021 وعام 2022، عليه تقدیم بیان رسوب عام 2021 وبيان رسوب 2022 .

- الطالب الراسب عام 2021 وما قبلها ولم يتقدم عام 2022م عليه تقديم بيان رسوب 2021 وكتابة إقرار بعدم تقدمه عام 2022.

- الناجحون في امتحانات النقل (منازل) من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي من الخارج بشرط ألا يقل السن عن 14 عاما في أول أكتوبر.

- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية الأزهرية يتقدمون ببيان رسوب من المنطقة الأزهرية ويتقدمون عن طريق المنازل لأقرب مدرسة لمحل إقامتهم.