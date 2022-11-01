سامح الصريطي لقصواء الخلالي: الفن كـ«تسلية» في حد ذاته رسالة

قال الفنان سامح الصريطي، إنه اكتشف اهتمامه وحبه لمهنة التمثيل خلال المرحلة الابتدائية، وكان يشترك في الكثير من المعسكرات ومنظمات الشباب ومعسكرات العمل الدولية، حتى يظهر الموهبة التي بداخله، وكان أكثر ما يسعده هو وقت عرض المسرحيات التي يشارك فيها خلال فترة معينة من العام.

فترة دراسته بكلية التجارة

أضاف «الصريطي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه في فترة دراسته بكلية التجارة، حدد اتجاهه في التمثيل، وفي تلك الآونة، قرر أن لا يتوقف عن التمثيل، «هنا قررت أني مينفعش أتوقف، لما حسيت بالموهبة».

عدد كبير من العروض الفنية

استطرد: «في فترة الجامعة، سافرت كل أقاليم مصر من أسوان للإسكندرية، وقدمت عروض في النجوع والكفور، وشكلنا في مرحلة الجامعة، كتيبة فنية بقوافل تجوب كل الأقاليم، ولما ارتبطت بالناس، وحسيت بيهم، حسيت أني ممثل بالنسبة ليهم، قولت اللي مكبرني في عيونهم هو الفن، وكان لينا دور في الجامعة، والفن كتسلية في حد ذاته رسالة».

وأوضح أنه لم يرسب في مرحلة الجامعة قط، برغم اهتمامه بمجال التمثيل، وحضوره عدد كبير من العروض الفنية، لكنه تمنى لو رسب حتى تطول الفترة التي شعر فيها بالمتعة جراء ما يقدمه من أعمال فنيه لاقت استحسان المواطنين، «كنت أتمنى الـ4 سنين دول يطولوا، لأنهم كانوا من أجمل مراحل العمر اللي عيشتها، وكنت مستمتع بيها وحاببها».