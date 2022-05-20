سامح الصريطي: سمير صبري كان شخصا شاملا وماركة مسجلة

نعى الفنان سامح الصريطي، الفنان سمير صبري، قائلا: «الدوام لله، وكل من قدم لهم السماعدة مدينون له بالسعادة، ومنذ يومه الأول في مشواره وهو مرتبط بالمعرفة، وكان شخصا شاملا، غنى وعمل مذيعا في البرامج الموجهة باللغة الإنجليزية، وكان يقدم أشهر البرامج في الوطن العربي مثل النادي الدولي».

وأضاف الصريطي، في مداخلة هاتفية مع «تليفزيون الوطن»: «كان ماركة مسجلة، لدرجة إن في فترة من الفترات كان بيتقال إن اللي ميجيبش سمير صبري فرحه ميتحسبش، لأنه كان بيعمل حالة من البهجة الشديدة والترابط بين أهل العروسين».

مشوار طويل معروف للجمهور

وتابع الفنان: «دائما كان داعيًا للسلام، ومشواره الفني معروف للجمهور، وكنا نشعر بلمساته الإنسانية، وكثيرا ما كنا نجتمع في المناسبات، وكان سباقا في زيارة المرضى».

وحول الاتصال الأخير بينهما، قال: «قلت له يا سمير هبقى موجود وهنحتفل بعيد ميلاد الفنانة مديحة يسري عاوزين نتجمع، وقعد يشكرني وكان من أسعد الأيام عليه وعلينا كلنا».