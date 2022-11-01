سامح الصريطي لقصواء الخلالي: «الحب بعد المداولة» مع فاروق الفيشاوي كانت أولى مسرحياتي

قال الفنان سامح الصريطي، إن زملاءه في مرحلة الجامعة جميعهم لا يزالون زملاءه في الفن، إذ إن دفعته كانت غنية بالفنانين، على رأسهم الدكتور يحيى الفخراني، وعمار الشريعي، وعصام السيد وسامي مغاوري وفاروق الفيشاوي وأحمد عبدالعزيز وأحمد راتب، «كنا مجموعة بنقوم بكل العروض».

مراحل التعليم

أضاف «الصريطي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه مع مرور العمر، دائما يتوق لزملائه في كل مراحل التعليم، إذ إنه لا يزال يحافظ على علاقته معهم، «مش يمر العام إلا لما نجتمع 3 أو 4 مرات، وكلنا في مراحل عمرية متقدمة».

أول وقفة على المسرح

واستطرد: «أول نور في مسيرتي، كان أول وقفة ليا على المسرح، كان في مسرحية الحب بعد المداولة، وكانت بينا وبين مسرح الطليعة، وكان أشهر واحد فينا مشهور على مستوى عيلته، وكان من ضمن الممثلين معايا فاروق الفيشاوي ومحمود القلعاوي ومحمود الجندي وكم كبير جدا من الممثلين الكبار حاليا».

وأوضح أن ما كان يجذبه للمسرح، هو تقديمه لعرض فني محترم، ويحظى باهتمام المشاهدين، «مكنتش بفكر آخد من المسرح كام، وكان اللي يشدني للمسرح إني أقدم عمل كويس، لأني بنزل يوميا أقابل محبوبي، ولو مش هقابله في منتهي السعادة مكنتش بنزل حتى لو هيدوني إيه».