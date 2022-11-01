سامح الصريطي لقصواء الخلالي: اعتز بما اعتذرت عنه أكثر من الأعمال التي شاركت فيها

قال الفنان سامح الصريطي، إنه دائما يعتز بالأعمال التي اعتذر عنها، أكثر من الأعمال التي ظهر فيها، إذ أنه مع تقدمه في السن، يعرف مسؤولياته بشكل أكبر، «في ذهني على طول الآية الكريمة "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها"».

وأضاف «الصريطي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن رفضه للأعمال الفنية مقياسها أن يقدم العمل باستخفاف، لمجرد مهنة أو عمل أو شغل، وبه الكثير من الاستخفاف، «الاستسهال ده بيبان من أوله، من شكل الإنتاج والورق المكتوب مش يحترم عقلية المشاهد».

أعمال ممكن تكون مشبوهة

واستطرد: «بقيت أحس أن فيه أعمال ممكن تكون مشبوهة، وفيها ترسيخ لقيمة في ثنايا العمل، تريد كسر التابوهات أو القيم أو العادات، وده يخلي الناس تتعود على رؤية الرذيلة، ودي مسألة أنا ضدها تماما».

المال وسيلة

أوضح أن الجميع يحتاج المال كوسيلة، حتى يحقق بها ما يريد، لكن إذا كان هذا المال على حساب سعادة الشخص، فلا يساوي هذا المال أي شيء، «المال مش يجي بالدرجة الأولى، ولكن اللي يجي بالدرجة الأولى هو قناعتي الداخلية، القرش يتصرف، واللي يفضل منه أنا واللي بقوله، والمعيار الحقيقي بالنسبة ليا ما يقدمه العمل».