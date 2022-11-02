فلاديمير بوتين يوضح أهمية التعاون مع جامعة الدول العربية

حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، على توجيه كلمة للقادة العرب بالتزامن مع القمة العربية العادية الحادية والثلاثين المقامة في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء، مبديا استعداد موسكو تعزيز العلاقات مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها.

فلاديمير بوتين يوضح موقف بلاده في التعاون مع الجامعة العربية

وذكر بوتين، في بيان نشرته الرئاسة الروسية (الكرملين) عبر موقعها الإلكتروني إن «روسيا مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات بشكل كامل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها، خاصة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي».

فلاديمير بوتين يوضح رؤية بلاده للصراعات في الشرق الأوسط

وتابع فلاديمير بوتين: «نعتقد أن القضايا العسكرية والسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأزمتان السورية والليبية والصراعان اليمني والإسرائيلي-الفلسطيني، يجب حلها على أساس القوانين الدولية المعترف بها عالميا مع الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها».

فلاديمير بوتين يوضح الأقطاب السياسية في الوقت الحالي

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية جادة، مبينا أن تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية يكتسب زخما في الفترة الأخيرة، مواصلا: «تلعب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة ما يقرب من نصف مليار نسمة، دورًا متزايد الأهمية في هذه العملية».

فلاديمير بوتين يوضح دور جامعة الدول العربية

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين، أن ضرورة تحسين الوضع الدولي لمواجهة التهديدات الحادثة اليوم، لافتا إلى أن هذا يتطلب جهودا جماعية منسقة بمشاركة من مؤسسات متعددة الأطراف ومن بينها جامعة الدول العربية.

حرص فلاديمير بوتين على عرض رؤية بلاده

ويحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إبراز رؤية بلاده خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي في ظل تأثير على أسعار الطاقة في العالم والغذاء واندلاع مظاهرات عارمة في أوروبا رفضا لقطع الغاز عن الدول الأوروبية.