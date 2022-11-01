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بوتين للقادة العرب في الجزائر: العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة

الرئيس الروسي: الشرق الأوسط يلعب دورا مهما لخلق عالم متعدد الأقطاب

كتب:

سحر المكاوى
10:08 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين

الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بوتين في رسالته، إنّ العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة، قائلا: «عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما»، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

بوتين: العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة

وأكد الرئيس الروسي، أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا مهمًا في هذه العملية.

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بقلم سحر المكاوى