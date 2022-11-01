رئيس حزب المؤتمر بـ«صالون التنسيقية»: انتشار الأحزاب يمنع تغلغل التيارات المتطرفة

أكد الدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن التمويل عائق أمام الأحزاب لكي تنفذ نشاطها في الشارع وسط الجماهير.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن «قانون الأحزاب السياسية»، للحوار حول الحياة الحزبية في مصر، ومستقبل هذا القانون، والتعديلات المقترحة مستقبلا.

انتشار الأحزاب في الشارع

ولفت القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إلى أن انتشار الأحزاب في الشارع، يمنع تغلغل التيارات المتطرفة، كما شدد على ضرورة وضع غطاء تشريعي، ينظم فكرة اندماج الأحزاب، مضيفا: «فكرة دمج الأحزاب قد تنجح، والأمر يتطلب قناعة بالفكرة حزبيا وسياسيا، والظروف تفرض هذا الفكر، في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب».

وقال «مرشد»، إن اندماج الأحزاب يدعم الحياة السياسية، لأنه يدعم الأحزاب جماهيريا، ما ينعكس على التمثيل في المجالس النيابية.

وشدد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، وحل إشكالية تمويل الأحزاب، موضحا أن حزب التجمع على سبيل المثال له، فكر راسخ، وما زال صامدا رغم الأعباء المالية وضعف التمويل.

إشكالية تمويل الأحزاب

وأوضح مرشد، أن حل إشكالية تمويل الأحزاب قد تكون عبر الإجابة على سؤال: هل التمويل الحكومي هو الحل؟ أم أنه قد يرهق الميزانية العامة للدولة، أم البحث عن أفكار أخرى هو الحل؟

وأشار إلى أن تغيير الصورة الذهنية حول الحياة الحزبية في الشارع المصري، أحد الحلول الواجب اتباعها لدعم الحياة السياسة والحزبية في مصر.

أدار الحوار خلال الصالون النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.