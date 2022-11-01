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«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني بالمنوفية

كتب:

محمد أباظة
07:15 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية، حول الحوار الوطني، وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

وعقد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم، بحضور النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي عضوي مجلس الشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أعضاء نقابة العلوم الصحية بمحافظة المنوفية، حول محاور الحوار الوطني، وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بمطالب والمشكلات التي تواجه أعضاء النقابة.

وأكد النائب محمود تركي، أن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان، يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقى جميع المقترحات و تفنيدها تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية، سيتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

كما أكد النائب محمود تركي، ضرورة استمرار حالة الحوار، إذ أن تنسسقية شباب الأحزاب والسياسين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كل القطاعات، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.