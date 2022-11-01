رئيس حزب التجمع يطالب في صالون «التنسيقية» بحوار مجتمعي حول تشريعات الانتخابات

شدد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول حزمة التشريعات المتعلقة بالانتخابات بوجه عام، والحياة السياسية الحزبية المصرية بوجه خاص.

قانون الأحزاب السياسية

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قانون الأحزاب السياسية»، للحوار حول الحياة الحزبية في مصر، ومستقبل هذا القانون، والتعديلات المقترحة مستقبلا.

وأضاف رئيس حزب التجمع: «الحوار المجتمعي سيسفر عن تعديلات تدعم الحياة السياسية والحزبية، والممارسة الديمقراطية، تعيد ترتيب الأحزاب في المشهد السياسي، وفي المجالس النيابية أيضا».

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن نشاط الأحزاب يساند المشروع الوطني، مشددا على ضرورة تفعيل الثقافة الحزبية، وسط كل الأجيال الشابة، وطلبة المدارس، بما يدعم الحياة الحزبية ويقوي دورها.

وأشار عبد العال، إلى أن ضعف الموارد المالية، تؤثر على الأحزاب، لافتا في الوقت ذاته، إلى صعوبة التواصل بين الأحزاب والجماهير عبر السوشيال ميديا، مستطردا: «الاتصال المواجهي في التجمعات واللقاءات والندوات، هو ما تحتاجه الأحزاب دائما».

الصالونات النقاشية

أدار الحوار خلال الصالون النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، ود. مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.