وزيرة الهجرة: مبادرة «ساعة مع الوزيرة» نجحت في التواصل مع المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها منذ توليها منصب وزيرة الهجرة، كانت تسعى جاهدة لتحقيق بعض الأهداف، ضمن استراتيجية العمل داخل وزارة الهجرة، ومنها تفعيل التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج بمختلف الآليات المناسبة، في محاولة للتقرب من العقليات المصرية العظيمة الموجودة في الخارج.

قواعد بيانات

أضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال حوار لها ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات رسمية، إذ يجر التسجيل فيها كل بيانات وأسماء المصريين بالخارج، موضحة أن هذا الأمر بعد في غاية الأهمية أيضا، المصريين المغتربين في أكثر من دولة، بالإضافة إلى وجود نوعين من القواعد منها، قاعدة متميزة، وقاعدة قطاعية، وبالتالي هناك قاعدة للمصنعين المصريين بالخارج، ومبادرة «ساعة مع الوزيرة»، نجحت في التواصل مع المصريين بالخارج.

تواصل مستمر

وتابعت «جندي»، أن المصريين بالخارج دائما على تواصل مستمر، يتم إضافتها إلى الكثير من مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يسهل من عملية التأكد من زيادة البيانات، والإطلاع الدائم على متغيرات الأمور بالنسبة للمصريين بالخارج.

أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مبادرة ساعة مع الوزيرة، تعتبر من أولى المبادرات التي قمت بها، إذ يجر عقدها أسبوعيا، وذلك باختيار مجموعة من الجاليات المصرية الكبيرة، إذ يشاركوا بعض التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى اهتمامهم بملف التعليم، وعودة أبناءهم إلى الدراسة الجامعية في مصر، أو استكمال المرحلة الثانوية فى مصر.