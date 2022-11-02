الغرف السياحية: كل فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن كل فنادق شرم الشيخ العاملة حاليا ستستقبل ضيوف مؤتمر المناخ في دورته الـ27 والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ انتعشت بشكل كبير خلال فترة إقامة المؤتمر وذلك وفقا للحجوزات الفعلية.

فنادق شرم الشيخ أتمت جاهزيتها لاسقبال ضيوف مؤتمر المناخ

وأضاف لـ«الوطن» أن فنادق شرم الشيخ أتمت استعدادتها بنسبة 100% لاستقبال ضيوف المؤتمر وتقديم صورة متميزة عن السياحة المصرية وعن المستوى المتميز الذي تتمتع به المنشآت الفندقية المصرية والتي وصلت لمستوى يضاهي نظيرتها في أكثر دول العالم تقدما.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ سيلقي الضوء على المقصد السياحي المصري بوجه عام وعلى مدينة شرم الشيخ بوجه خاص ولا سيما أنها ستكون محط أنظار العالم خلال فترة إقامة المؤتمر، لافتا إلى أن كل خبر عن مؤتمر المناخ تتناقله وكالات الأنباء العالمية أو شاشات التلفاز أو ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتم الإشارة فيه لشرم الشيخ يكون تأثيره إيجابيا على السياحة المصرية ويسهم في تغيير الصورة الذهنية عن مصر بشكل إيجابي.

شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة كل المؤتمرات الدولية

ولفت رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن مدينة شرم الشيخ باتت حاليا قادرة على استضافة كل المؤتمرات سواء كانت إقليمية أو دولية، لافتا إلى أن تنوع الإمكانات السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ يرفع من أعداد السياح الوافدين لها خاصة بعد أن بدأت في تطبيق مبادئ السياحة الخضراء وباتت المدينة بالكامل تطبق كل المعايير البيئية.

وأوضح أن التأثيرات الإيجابية لتنظيم مؤتمر المناخ على السياحة المصرية ستظهر خلال الشهور القليلة المقبلة، وتابع «الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم سترتفع خلال الفترة المقبلة».