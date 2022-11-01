محافظ جنوب سيناء: «مدبولي» أشاد باستعدادات شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشاد بالتجهيزات التي تجري في شرم الشيخ في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ رقم 27، موضحًا أن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء اليوم، الهدف منها وضع اللمسات النهائية للمشروعات قبل انطلاق القمة الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الزيارة شملت مطار شرم الشيخ الذي جرى تجهيزه على أعلى مستوى ليكون أول مطار أخضر صديق للبيئة ويطبق إجراءات السلامة والسفر وفقًا للمعايير العالمية، وتفقد مدبولي منطقة الحجر الصحي والإجراءات الصحية بالمطار الذي يستقبل نحو 40 ألف مشارك الأسبوع المقبل.

تفقد مشروعات التطوير

وأضاف أن الزيارة تضمنت تفقد ميدان وأيقونة السلام والمنطقتين الزرقاء والخضراء اللذين يستضيفان فعاليات المؤتمر طوال 14 يومًا، وقدم المحافظ للدكتور مدبولي شرحًا موجزًا عن موقف كل المشروعات بالمدينة، والتي بلغت نسبة التنفيذ فيها 100%.

وأكد «فودة» أن رئيس الوزراء وجه بضرورة رفع حالة الطوارئ في كل القطاعات الجهات المعنية، وإلغاء الإجازات بشكل رسميًا حتي انتهاء مؤتمر التغيرات المناخية، مع تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف بالمدينة، مع ضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات للمشاركين في القمة.

افتتاح فندقين

أكد اللواء خالد فودة أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء والوفد المرافق له بافتتاح فندقين بشرم الشيخ، ليكونا إضافة المدينة خلال COP 27، وشدد مدبولي على ضرورة أن تقدم كل الفنادق خدمات متميزة للوفود المشاركة في القمة.