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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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جولة مسائية لرئيس الوزراء في شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لقمة المناخ

كتب:

محمد مجدي
10:05 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
جولة مسائية لرئيس الوزراء في شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لقمة المناخ

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء جولة مسائية في شرم الشيخ، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ، تفقد خلالها ومرافقوه، أعمال الإضاءة الليلية التي جرى تنفيذها بشوارع وميادين مدينة شرم الشيخ، بعد انتهاء برنامج جولته بالمدينة، التي بدأها صباح اليوم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ COP27، قبل أيام معدودة لانطلاقه من مدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء، أن مدينة شرم الشيخ جاهزة بالفعل لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر قمة تغير المناخ، وبالفعل تم وصول عدد كبير من وفود الدول عبر مطار شرم الشيخ الدولي.

وخلال تفقده أضواء المدينة الساحرة، أثنى مدبولي، على الأعمال التي جرى تنفيذها في ميدان السلام الأيقوني، والإضاءة على جانبي وبطول الطريق، التي تعكس بهاء الهوية البصرية، كما أشاد بإضاء المنطقة الخضراء التي ستشهد العديد من الفعاليات على مدار أيام الموتمر، ثم اختتم جولته بتفقد الحجر الصحي بالمطار، للاطمئنان على الاستعدادات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، تفقد خلال جولته اليوم، بالمدينة آخر التجهيزات وأعمال التطوير والتوسعة التي تمت على مطار شرم الشيخ الدولي، وكذا تفقد المستشفى الميداني وغرفة العمليات المركزية، والأجنحة الوزارية بنطاق المنطقة الخضراء، ثم اطمأن بعد ذلك على ما تم تنفيذه في المنطقة الزرقاء، من قاعات وأجنحة الدول المشاركة، كما تضمن برنامج زيارة اليوم تفقد وافتتاح عدد من الفنادق بالمدينة في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للوافدين إلى المدينة، فيما اطمأن أيضا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.