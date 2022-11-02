تقرير: حجازي وطارق حامد لن يستكملا معسكر الاتحاد بسبب مباراة مصر وبلجيكا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مصير طارق حامد وأحمد حجازي من مباراة مصر وبلجيكا يوم 18 من نوفمبر الجاري في المباراة الودية القوية المنتظرة بين المنتخبين بطلب من البرتغالي روي فيتوريا.

وذكرت صحيفة الرياضية، في تقرير لها، عن الثنائي، بأن أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبَي فريق اتحاد جدة، سيغادران معسكر الفريق المزمع انطلاقته في مدينة دبي 5 نوفمبر الجاري، بعد أن يمضيا أسبوعًا فيه، إلى دولة الكويت للانضمام إلى منتخب بلادهما الذي سيواجه نظيره البلجيكي في مباراة تجريبية دولية بعد أن تم استدعاؤهم من قبل البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة تابع التفاصيل من هنا.