تقرير: حجازي وطارق حامد لن يستكملا معسكر الاتحاد بسبب مباراة مصر وبلجيكا
كتب:
حسن مظهر
02:52 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
طارق حامد
كشفت تقارير صحفية سعودية عن مصير طارق حامد وأحمد حجازي من مباراة مصر وبلجيكا يوم 18 من نوفمبر الجاري في المباراة الودية القوية المنتظرة بين المنتخبين بطلب من البرتغالي روي فيتوريا.
وذكرت صحيفة الرياضية، في تقرير لها، عن الثنائي، بأن أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبَي فريق اتحاد جدة، سيغادران معسكر الفريق المزمع انطلاقته في مدينة دبي 5 نوفمبر الجاري، بعد أن يمضيا أسبوعًا فيه، إلى دولة الكويت للانضمام إلى منتخب بلادهما الذي سيواجه نظيره البلجيكي في مباراة تجريبية دولية بعد أن تم استدعاؤهم من قبل البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة تابع التفاصيل من هنا.