الفنان العراقي همام إبراهيم بعد حفله في الأوبرا: الحلم تحقق

قال الفنان العراقي همام إبراهيم، إنَّه تلقى دعوة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، وحضر بالفعل، معتبرًا مشاركته أحد أحلامه الكبرى التي تحققت.

الوقوف على خشبة دار الأوبرا رهبة لا توصف

أضاف همام، خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي، على قناة «الحياة»، أن استطاع تقديم صورة جيدة للفن العراقي في مصر، مشيرًا إلى أنَّ إحساسه بالوقوف على خشبة دار الأوبرا به رهبة لا توصف لأن في هذا المكان وقف فيع عمالقة الغناء المصري والعربي مثل محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم.

تابع همام أنَّه خلال حفله بالمهرجان يحرص على الإبحار بفنه من نهر الفرات ودجلة إلى نهر النيل، عبر تقديم العديد من أغاني التراث العراقي والمصري، مشيرًا إلى أنَّه يأتي إلى القاهرة منذ 20 عامًا وهو الآن شبه مقيم في مصر، مبينًا أنَّ مصر بقيادتها الحكيمة أصبح بها تطور هائل وأصبحت جميلة ومليئة بالتطور والإعمار والتميز في كافة المجالات.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

ومن المُقرر أنَّ تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.