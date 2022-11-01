همام العراقي يصعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية على نغمات «أشهد»

صعد الفنان العراقي همام، في حفله المقام بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على نغمات أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر الشهيرة أشهد أن امرأة.

همام: سعيد بتواجدي فى مهرجان الموسيقى

همام أعرب عن سعادته لتواجده في القاهرة، ورحب بكل الحاضرين الحفل من كل الجنسيات، مؤكدا حبه الشديد للغناء في القاهرة، وفي مهرجان الموسيقى العربية.

قدم همام خلال فقرته، عدد كبير من أغنياته الشهيرة، والأغنيات التراثية، منها «على قد الشوق ومالي حظ وحياتك يا حبيبي وآه بحبك وليل العاشقين وعلمني حبك وعظيمة يا مصر»، بالإضافة إلى تقديم أغنية تراثية عراقية.

ريهام عبدالحكيم تختتم فعاليات المهرجان

اختتم فعاليات الحفل، مع الفنانة ريهام عبد الحكيم، التي ستقدم ما يقرب من عشرة أغنيات، منها أغنيات لوردة وليلى مراد وفايزة أحمد، بالإضافة الى عدد من أغنياتها الشهيرة فيها حاجة حلوة.

من المقرر أن يشهد المهرجان غدا، حفلا غنائيا كبيرا للفنان الكبير محمد منير، بمشاركته لمرة الثانية في المهرجان.