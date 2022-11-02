حركة الصادرات تتجاوز الواردات في موانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على الأرصفة اليوم الأربعاء، نحو 12 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة.

تفريغ وتحميل 827 شاحنة

وأوضح البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمحافظة السويس، أن إجمالي الشاحنات المتداولة بالموانئ اليوم، بلغت 827 شاحنة و437 سيارة.

وأشار البيان الصادر عن الهيئة، أن حركة الصادرات سجلت تداول أعلى من الواردات، إذ سجلت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 455 شاحنة و411 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 372 شاحنة و 26 سيارة.

استقبال دليلة والحرية ومغادرة بوسيدون بسفاجا

فيما شهد ميناء سفاجا اليوم، وصول السفينتين دليلة والحرية 2، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا، وشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة بحسب البيان وصول وسفر 1457 راكبا بموانيها، الأربعاء 2 نوفمبر 2022.