ميناء دمياط: 34 ألف طن حركة الصادرات و52 ألف طن واردات بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 37 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34060 طناً، تشمل 236 طن رمل، و1252 طن فلوسبار، و7000 طن ملح، و3450 طن مولاس، و8300 طن يوريا، و7400 طن فوسفات، و5282 طن داي أمونيوم، و1140 طن نترات أمونيوم.

52154 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52154 طناً، تشمل 10584 طن قمح، و6700 طن سكر، و1380 طن أبلاكاش، و1650 طن بسلة، و11300 طن خردة، و3664 طن فول، و13000 طن سلاج، و3876 طن صاج.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وأعشاب) وفواكه (رمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وهولندا وسريلانكا وبريطانيا وإيطاليا وبنجلاديش.

133960 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 861 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133960 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 143084 طناً.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2505 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3007 شاحنات.