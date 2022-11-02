«تطبيقية بنها» تفتتح معرضها الأول لقسم النحت بعنوان «الفن حياة»

افتتح الدكتورعبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبقية بجامعة بنها، معرض طلاب قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بالكلية، تحت عنوان «الفن حياة»، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها.

المعرض هو الأول لقسم النحت بـ«تطبيقية بنها»

وقالت الدكتورة سارة عبدربه محمد، رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بالكلية، المشرف على المعرض بالاشتراك مع عدد من المعيدين بالقسم، إن المعرض يعد الأول للقسم على مدار السنين الماضية، وجرى الاستعانة بأعمال الطلاب والطالبات، وبعض مشاريع التخرج المتميزة للسنة الماضية.

أعمال النحت المجسم في معرض تطبيقية بنها

وأشارت الدكتورة سارة عبدربه إلى أن المعرض يضم اعمال نحت «بارز، ومجسم»، وجميع الأعمال لها علاقة المجتمع والحضارة المصرية القديمة.

ولفتت رئيس قسم النحت إلى أنه من بين الأعمال مجسمات لتغير المناخ، في إشارة إلى مؤتمر المناخ المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم أحد الطلاب «مجسما» لوالده المتوفى، لتأثره به، كما جرى تقديم أعمال مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، باعتبارها كانت قائمة على أعمال النحت والعمارة، ومدى تأثير حضارتنا القديمة في الطلبة.