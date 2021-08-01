تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بـ«تطبيقية بنها»

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2021 /2022 لطلاب الثانوية العامة 2021 بإشراف الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور شمس القرنفلي عميد الكلية، في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى 19 من نفس الشهر.

«الوطن» تستعرض خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة ومحاور الامتحانات ومحافظات النطاق الجغرافي للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية ببنها وموقع التسجيل والأدوات المطلوبة وتعليمات الإجراءات الإحترازية والنظام بلجان الإمتحان في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وطلاب الثانوية العامة 2021 الراغبين في الإلتحاق بالكلية.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية بنها

يتم التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامه المؤهلة لكلية الفنون التطبيقية ببنها، وتحديد موعد أداء الإختبارات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بالرقم القومي للطالب من هنا

يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار بنفسه خلال الفترة المقررة من 7 إلى 19 أغسطس المقبل

ثم يقوم بطباعة يصال التسجيل

التوجه إلى كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها قبل الموعد المقرر له بيوم على الأقل.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها

حددت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها أوراق أداء اختبارات القدرات كالتالي:

أصل رقم الجلوس وصورة ضوئية منه

صورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي

طبع الاستمارة من موقع التنسيق

صورة شخصية للطالب

الرسوم المقررة لاختبارات القدرات بالفنون التطبيقية بجامعة بنها

حددت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها رسوم أداء اختبارات القدرات المهلة للالتحاق بالكلية كالتالي

سداد 450 جنيها فقط لاغير

تحذير هام من كلية الفنون التطبيقية ببنها للمقبلين علي إختبارات القدرات

وحذرت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها المقبلين على أداء اختبارات القدرات بالكلية أنه لايوجد بالكلية أي دورات تدريبية خاصة بالقدرات والكلية غير مسئولة عن أي دورات أخرى.

وأكدت الكلية في إعلان التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، أنه من يرغب في إجراء اختبارات القدرات بالكلية يفضل اطلاعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات، للتعرف على نظام الاختبارات ونبذة عن محاورها وطريقتها ومتطلباتها من هنا

مكونات اختبارات القدرات بكلية القنوان التطبيقية بجامعة بنها

اوضحت كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها أن مكونات اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية تتكون من محورين بمجموع درجات 100 درجة توزع كالتالي:

اختبار التصميم 40 درجة

اختبار الرسم 60 درجة

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 60% من المجموع الكلي للحصول على تقدير لائق.

ويبدأ الامتحان في تمام الـ 10 صباحا ومدته ساعتين ونصف الساعة

محافظات النطاق الجغرافي لأداء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية ببنها

وحددت كلية الفنون التطبيقية ببنها النطاق الجغرافي لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للإلتحاق بها من محافظات

الغربية

المنوفية

القليوبية

السويس

الشرقية

الإسماعيلية

الأدوات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

حددت كلية الفنون التطبيقية بنها الأدوات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بالكلية كالتالي

أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة «استيكة»

أقلام الفلوماستر

ألوان خشبية

أدوات هندسية «مسطرة ومثلث وبرجل»

تعليمات النظام في اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية ببنها

حددت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها تعليمات النظام خلال أداء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 كالتالي:

ارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور من بوابة التعقيم

الحرص على التباعد بين طالب الثانوية العامة وبين الآخرين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

التزام الطالب بمكان جلوسه داخل لجنة الإمتحان وعدم التنقل بين المقاعد

إبلاغ الملاحظ في اللجنة إذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية

إحضار جميع الأدوات الخاصة بالامتحان وعدم تبادلها داخل اللجنة

إحضار زجاجة مياه خاصة بكل طالب

عدم إثارة الشغب داخل اللجنة