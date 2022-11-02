مجلس الوزراء: لا صحة لتداول «أدوية كحة» في الصيدليات تسبب الوفاة

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، عدم صحة وجود «أدوية كحة» في الصيدليات، تتسبب في وفاة متناولها.

وذكر «إعلامي الوزراء»، في بيان صادر عنه منذ قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها».

جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جودة عالية

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن هيئة الدواء المصرية قولها إن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات.

حملات تفتيش صيدلي بشكل دوري

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.