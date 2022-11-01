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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مدبولي يتفقد غرفة العمليات المركزية لإدارة فعاليات COP27 في شرم الشيخ

كتب:

محمد مجدي
01:06 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، غرفة العمليات المركزية المسؤولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجيستية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

مهام غرفة عمليات cop27

وخلال تفقده لغرفة العمليات، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤول الغرفة، بشأن المهام التي تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ، مشيرا إلى أنّ الغرفة تتولى الربط بين مختلف الجهات والوزارات والشركات المشاركة في حضور المؤتمر، ويتولى إدارتها اللجنة المُنظمة لمنتدى شـباب العالم، لما لديها من خبرات في إدارة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، خاصة التي يتواجد بها تمثيل دولي من الرؤساء والشخصيات الدولية المؤثرة.

قمة المناخ

واطمأن رئيس الوزراء على سير العملية التنظيمية لقمة المناخ، كما اطلع على النظام الإلكتروني الذي تتولى اللجنة من خلاله متابعة مختلف العمليات، بداية من وصول الوفود إلى المطار، وحتى حضور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضراء حتى المغادرة.

واستعرض مسؤول الغرفة، القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشباب المُتطوع، علاوة على تقدير سريع للموقف التنظيمي للمؤتمر حتى اللحظة التي يقترب فيها موعد انطلاق فعاليات القمة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.