محافظ المنوفية: تنفيذ 32 مشروعا خلال شهر أكتوبر بتكلفة 9 ملايين جنيه

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها «مشروعك» خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 50 فرصة، من خلال تنفيذ نحو 32 مشروعا بتمويل 9 ملايين و454 ألفا و625 جنيها، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة «مشروعك».

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف حملات التوعية

ووجه محافظ المنوفية، القائمين على برنامج «مشروعك» بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتى يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة في المنوفية

وأشار «أبوليمون»، إلى أن الهدف من «مشروعك» هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

يأتي هذا في إطار اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن محافظة المنوفية؛ لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».