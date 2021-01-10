محافظ المنوفية: توفير 1285 فرصة عمل بـ«مشروعك» في 2020

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم في تنفيذ 1011 مشروع للشباب خلال عام 2020، بتمويل يصل إلى 200 مليون و646 ألف جنيه، مما ساهم في توفير 1285 فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك، في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية بتمويل مشروعات الشباب، وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات إستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشجيع الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لمنح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الشباب علي العمل الحر، ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما صرح محافظ المنوفية بأنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم توفير 116 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 95 مشروعا متنوعا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل 15 مليون و427 الف جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة الأدوات الصحية، محلات لبيع السيراميك والبورسلين، تجارة المواد الغذائية، محلات لبيع المصنوعات الجلدية، مكتبة) وغيرها من المشروعات.

هذا وقد أشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام علي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج، كما ناشد المحافظ جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية والحد من البطالة.