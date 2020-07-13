"مشروعك" يوفر 71 فرصة عمل في المنوفية بتمويل يتجاوز 8 ملايين جنيه 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 71 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يونيه الماضي بقروض حوالي 8 ملايين و650 ألف جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مبادرة مشروعك تهدف لإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم من المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأعلن محافظ المنوفية عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة "مشروعك" لمدة ستة أشهر على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي التأجيل، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.