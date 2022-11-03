كل ما تريد معرفته عن الشهادة البلاتينية الجديدة للبنك الأهلي المصري

بعد القرر الأخير للبنك الأهلي المصري، باصدار شهادة بلاتينية جديدة، بعائد سنوي جديد 17.25%، لمدة ثلاث سنوات، زادت عمليات البحث على كل ما يتعلق بالشهادة البلاتينية الجديدة، خاصة الراغبين في استثمار أموالهم ومدخارتهم، كونها أصبحت أكثر الطرق أمانا بالنسبة للاستثمار الأموال حاليا، والحفاظ عليها.

وتسعى بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، وبشكل يومي إتاحة كل ما يبحث عنه القراء والتابعين، بشكل يومي، تفاصيل أعلى شهادة إدخار بلاتينية بسعر فائدة 17.25% في البنك الأهلي المصري، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

تفاصيل أعلى شهادة إدخار بسعر فائدة 17.25%في البنك الأهلي

- يوفر البنك الأهلي المصري لجميع الراغبين في شراء الشهادة البلاتينية الجديدة التي تعتبر أعلى شهادة إدخار بسعر فائدة 17.25% .

- الشهادة لمدة 3 سنوات.

- يستطيع العملاء الاقتراض من البنك بضمان الشهادات.

- يصدر البنك بطاقات ائتمان بكل أنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية مدة الثلاث سنوات، لكن وفق القواعد والشروط الموضوعة بالبنك، بعد تاريخ عملها بـ 6 أشهر على الأقل.

جدير بالذكر، أن البنك الأهلي المصري أصدر الشهادة البلاتينية الجديدة بعائد شهري فائدة 17.25%، ويصرف العائد بشكل سنوي، وذلك وفقا لما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك، كما قرر البنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات الـ 3 سنوات، بعائد 16%؜ سنويًا بدلا من 14%؜ فقط.

كما أصدر البنك أيضًا، ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا، مع صرف العائد بشكل ربع سنوي، وبسعر 16.50% سنويًا، ذات صرف العائد نصف سنويًا.