مواعيد عمل فروع البنك الأهلي في جميع المحافظات والمناطق الحيوية

يحرص البنك الأهلي المصري، على تقديم عدد كبير من الخدمات البنكية المختلفة داخل جميع فروعه بالقاهرة الكبرى والمدن والمحافظات بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة للعملاء والمترددين على أفرع البنك يوميا.

ويقدم البنك الأهلي المصري أنواعًا مختلفة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها القروض، ذات شروط وإجراءات ميسرة لجميع عملاء البنك والمترددين على فروعه، ولهذا تزداد عمليات البحث، على مواعيد عمل البنك الأهلي المصري، من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، وتصل ساعات العمل في عدد من فروعه إلى 24 ساعة يوميًا.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري 2022

تبدأ مواعيد العمل اليومية داخل جميع أفرع البنك الأهلي المصري، في 8.30 صباحًا وتستمر حتى 4 مساءً، عدا فروع البنك الأهلي المصري الموجودة داخل المناطق الحيوية مثل المطارات والموانئ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يحرص البنك الأهلي المصري على استمرار العمل بهذه الفروع لتوفير كافة خدمات المصرفية لجميع المترددين على تلك الأفرع الحيوية، على مدار 24 ساعة يوميًا.

وفى نفس السياق، يعمل البنك الأهلي المصري بجميع فروعه، على تقديم تسهيلات مختلفة لجميع المترددين عليه، خاصة إجراءات فتح حسابات التوفير المصرفية، نظرا لأنها الأكثر إقبالًا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين وأصحاب المعاشات الذين يبحثون عن طرق آمنة للحفاظ على مدخراتهم المالية.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير بالبنك الأهلي المصري

- بطاقة الرقم القومي الأصلية ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تتضمن مهنة العميل أو طالب الخدمة، أو تقديم مفردات مرتب رسمية موثقة من جهة العمل.

- توفير صورة رسمية وموثقة من السجل التجاري، لأصحاب المهن الحرة.