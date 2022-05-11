الشهادة البلاتينية 2022.. استثمر فلوسك واحصل على أعلى عائد

يبحث الكثير من الراغبين استثمار أموالهم عن تفاصيل الشهادة البلاتينية 2022 في البنك الأهلى المصري، خصوصا بعد طرحه عائد شهري بنسبة 18%، بحسب الإعلان الذي نشر عبر موقعه الرسمي.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومتميز، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الشهادة البلاتينية 2022، بحسب حديث خدمة عملاء البنك الأهلي المصري، وهي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية 2022

- يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء الشهادة البلاتينية 2022 للعملاء بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى عام واحد فقط.

- يصل سعر العائد الشهري على الشهادة البلاتينية لـ 18% من قيمة الشهادة.

- تتيح الشهادة للعملاء فرصة الاقتراض بضمان الشهادة السنوية البلاتينية.

- تتيح الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري أيضا فرصة إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة.

- لا يمكن للعميل الذي يقوم بشراء الشهادة البلاتينية السنوية أن يسترد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور على شراء الشهادة.

- حساب الفائدة على الشهادة البلاتينية بدء من اليوم التالي من شراء تلك الشهادة.

استرداد الشهادة قبل نهاية المدة

- يتيح البنك للعميل فرصة استرداد الشهادة قبل نهاية المدة ولكن بعد مرور 6 شهور، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

وفي حالة الرغبة في شراء الشهادة البلاتينية السنوية من الأهلي المصري، يمكن التوجه إلى أقرب فرع للبنك، ثم تقديم طلب شراء الشهادة البلاتينية بالقيمة التي يرغب بها العميل، كما يمكن لعملاء البنك الأهلي شراء الشهادة من الهاتف المحمول، من خلال الأهلي فون، إذ يدخل العميل عبر حسابه على الهاتف، ويختار شراء الشهادة البلاتينية بالقيمة التي يرغب بها، ولكن يشترط تواجد القيمة التي يرغب في شراء الشهادة بها في حسابه البنكي.