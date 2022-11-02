«القومي للحوكمة» يختتم فعاليات تدريب العاملين بوزارة الإنتاج الحربي

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات تدريب المجموعة الأولى بالبرنامج التدريبي المتكامل للموارد البشرية «مكثف»، للعاملين بوزارة الانتاج الحربي، والتي استمرت على مدار 5 أيام متصلة.

تدريب أكثر من 40 ألف متدرب خلال عامين

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء، لافتة إلى قيام المعهد بتدريب أكثر من 40 ألف متدرب خلال عامين، موضحة أن جميع البرامج التي يقدمها المعهد تراعي النوع الاجتماعي ومشاركة نسبة من ذوي الهمم.

كما أوضحت أن المعهد يقدم مجموعة من البرامج التي تخص المرأة مثل برنامج القيادات النسائية بالمحافظات، والقيادات النسائية الإفريقية، والبرنامج الإرشادي للمرأة، والقيادات النسائية بمجالس الإدارات، والبرنامج القومي للقيادات النسائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27، تم إطلاق عدد من مبادرات التوعية مثل سفراء المناخ والعقول الخضراء في المدارس، ومبادرة كن سفيرًا.

تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية

وأوضحت أن الهدف من البرنامج التدريبي المكثف للموارد البشرية تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية الحديثة والمفاهيم القيادية الحديثة لإدارة الموارد البشرية مع إدراك أهمية التكامل بين الوظائف الرئيسية للموارد البشرية، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه على مجموعتين، وستبدأ المجموعة الثانية اعتبارا من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

وتتضمن محاور البرنامج التدريبي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، المفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، استراتيجيات الموارد البشرية واعداد الهياكل التنظيمية، مفهوم التوظيف، وتصميم وتحليل الوظائف، إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، الاستقطاب والاختيار بناء على بطاقات الوصف الوظيفي، إلى جانب خطوات تخطيط الموارد البشرية وتحديد المسار الوظيفي، تحليل وقياس الاحتياجات التدريبية، وتطوير أداء العاملين، مفهوم واهمية ومتطلبات الحوافز للعاملين، تخطيط الموارد البشرية وادارة المواهب، مفهوم الجدارات والكفاءات الوظيفية وآثاره على العملية الإدارية، علاوة على مفهوم المنظومة الجديدة لتقييم الأداء، الاعتبارات اللازمة في تقييم الأداء، مراحل عملية تقييم الأداء، وضع الاهداف ومؤشرات الاداء، نماذج وطرق تقييم الأداء، فضلًا عن مفهوم التدريب والتطوير، طرق قياس وتقييم كفاءة العملية التدريبية.