السيسي: مصر تدعم الجهود الحثيثة لمسيرة التنمية والإصلاح في تونس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، متمنيا التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية في تونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق.

تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتونس

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أكد تطلّع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر للجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي، عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة

وأعرب سعيد، عن تطلّع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.