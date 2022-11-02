صندوق تمويل التدريب بالقوى العاملة: أنفقنا 136 مليون جنيه لتأهيل الشباب

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة، في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوهًا بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل، لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، اليوم، في حضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية وذوي الخبرة.

الأوضاع المالية للصندوق

وجاء في بيان صحفي اليوم، أن المجلس ناقش الموضوعات المعروضة عليه وبينها «الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التي يزاولها، والمتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكذا الأنشطة التدريبية الأخرى، موضحاً أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 136 مليون و819 ألف جنيه».

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق أداء متميز وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف الصندوق.

توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية

وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

يذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنشأ بموجب نص المادة 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بغرض تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف توفير العنصر المدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

حضر الاجتماع محمد البدوي الأمين العام للصندوق، وأيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهشام فاروق المهيري ومحمد حنفي، ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واحمد فاروق ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد يسري زين العابدين من ذوي الخبرة، ومحمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمن محمد الحماقي من ذوي الخبرة، وخالد منصور عبد الحافظ ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.