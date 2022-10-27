وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجّه بتوفير فرص عمل لـ7 شباب من ذوي الهمم

وجّه وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى تعيين 7 من ذوي الهمم، في شركات خاصة، كما أصدر قرارا بنقل مدير مديرية أسيوط لرفضه استقبالهم وتنفيذ مطالبهم.

الوزير يستقل 7 من ذوي الهمم

وكان الوزير استقبل بديوان عام الوزارة، 7 من المكفوفين واستمع إلى مطالبهم، وكشف بيان صحفي للوزارة، اليوم، عن تعيين 7 من ذوي الهمم من محافظة أسيوط، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، بسرعة توفير فرص عمل لهم بعد أن التقى بهم مطلع الأسبوع الجاري بديوان عام الوزارة واستمع لمطالبهم، ووعدهم بتوفير فرص عمل خلال أقرب وقت.

وجاء في البيان، أن الشباب من ذوي الهمم تم تحرير عقود عمل لهم من خلال شركتين بالمدينة الصناعية في العاشر من رمضان للعمل عن بُعد، تزامنا مع افتتاح الوزير لملتقى التوظيف بمدينة العاشر هذا الأسبوع.

نقل مدير القوى العاملة في أسيوط

جدير بالذكر أن الوزير عقب لقائه بالشباب، وجه بنقل مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم حسن، للعمل بمحافظة أخرى في الوجه البحري، لتقصيره في رعايتهم وتوفير فرص عمل مناسبة، واستقبالهم بشكل لائق.