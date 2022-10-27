وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات وثائق التأمين لأسر العمالة غير المنتظمة

سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر 7 عمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، اليوم، بإجمالي مليون و415 ألف و550 جنيهًا، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة.

التعويضات المصروفة

شملت التعويضات حالات وفاة لـ 7 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: «الشرقية، والوادي الجديد، والبحيرة، وبني سويف»، بالإضافة إلى حالة مصاب بعجز نتيجة إصابة للعامل احمد فتحي محمد.

تقديم العزاء لأسر العمال المتوفين

وبعد أن استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهد لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، ووجه مديريات القوى العاملة بدعم الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حضر التسليم من الوزارة، إيهاب عبدالمعطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.