حبس شاب لاتهامه بقتل صاحب ورشة في القليوبية.. «عتاب على معاكسة فتاة»

أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل صاحب ورشة خلال مشاجرة بينهما، بسبب قيام المتهم بمعاكسة ابنة المجني عليه في الشارع؛ مما أسفر عن مصرعه في الحال وصرحت النيابة بدفن جثة القتيل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مدينة الخصوص قد شهدت مشاجرة بين شاب وصاحب ورشة بسلاح أبيض «مطواه»؛ مما أدى إلى مصرع الأخير، بسبب قيام المتهم بمعاكسة نجلة المجنى عليه تم القبض على المتهم، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

مصرع صاحب ورشة قي الخصوص

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص أربعيني به طعنة نافذة بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص في مشاجرة على يد شاب بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض «مطواه». وبسؤال شهود العيان تبين قيام المتهم بمعاكسة ابنة المجني عليه أثناء عودتها من المدرسة، وأثناء معاتبة والدها له، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض مطواة بمنطقة الصدر مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

العقوبة التي تنتظر المتهم

من جانبه، أوضح أحمد عبد السلام المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهم في هذه الواقعة تصل إلى السجن ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات في حال إحالتها للمحكمة على أنها مشاجرة بتهمة ضرب أفضى إلى موت، ولا يجوز التنازل فيها، طبقا للقانون، وفي حالة توصيفها قتل دون سبق إصرار، تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.